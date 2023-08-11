女大學生遇電騙淪共犯　助犯罪集團氹仔設窩點被截

澳門一名女大學生懷疑墮入「公檢法」騙局，更淪為電話騙案共犯，在澳門設立窩點。當地執法部門今日(11日)表示，本周三(9日)在氹仔一個住宅單位內檢獲3套運作中的網關通訊設備(GoIP)等犯案工具，並截獲涉案澳門女學生，她報稱自己亦為受害者，在遇騙後因無力支付款項，而被冒充「北京公安」的騙徒招攬「戴罪立功」。

犯罪集團假冒澳門銀行及政府部門人員，致電市民訛稱信用卡或電話號碼在內地涉及犯罪需接受調查，澳門執法部門指，已有300多名市民及2間銀行報案。上月下旬至今，犯罪集團在澳門設置網關通訊設備，並撥打逾10萬通詐騙電話，涉及約550張預付電話卡。調查期間，當局亦接獲2間澳門電訊公司檢舉，發現多張預付電話卡有不尋常頻繁撥號。

案情指，執法部門本周三展開行動，搗破位於氹仔住宅單位的窩點，搜獲3部網關通訊設備、WIFI路由器及監控鏡頭等。當局指犯罪集團在境外設置詐騙電話撥打中心，透過互聯網操作，經在澳門安裝好的網關通訊設備撥打詐騙電話。至於涉案本地女大學生就涉嫌按犯罪集團指示行動，包括開設承租涉案單位，接收偽裝成音箱的速遞收取犯罪設備並組裝。