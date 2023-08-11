再有郵輪停泊啟德碼頭　交通配套雖改善　旅客指尖沙咀上落較方便

近期因應啟德郵輪碼頭交通配套設施不足，導致遊客大排長龍等候搭車。啟德郵輪碼頭今午(11日)再有郵輪停泊，東網記者於下船高峰期到郵輪碼頭一帶視察，目測現埸交通大致順暢，其中穿梭巴士、小巴、巴士都是「車等人」，的士亦只需排隊約兩、三分鐘便可上車。有船客亦對交通安排表示滿意，指不用費時等車，但整體認為在尖沙咀郵輪碼頭上落較為方便。

船客袁生表示，一行五人乘郵輪到台灣高雄玩了3天，然後回來，今午首次在啟德郵輪碼頭上落，認為交通尚算方便；又指過往乘搭郵輪時，都是經尖沙咀的郵輪碼頭上落，相比之下，認為尖沙咀較為方便，因從啟德郵輪碼頭下船，「出嚟搭車要行好遠好耐，起碼半個鐘」，但整體上仍然滿意。他又指，郵輪行程仍未結束，將於稍後晚上出發至其他地方，故仍有數百人在船上，加上是次郵輪只有千多人，相信因而才不用大排長龍搭車。

啟德郵輪碼頭交通配套不足，引起等車亂象，政府日前急加強交通接駁安排，包括安排一條特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站；增設3條免費穿梭巴士路線服務，接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站，金鐘港鐵站及花園道纜車總站，及旺角染布房街；以及在郵輪乘客落船期間，提供50港元石油氣現金券，吸引司機到郵輪碼頭載客等。