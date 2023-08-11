車Cam直擊：司機褪車不慎撞鐵欄　客貨車尾燈爆裂傳巨響

所謂駛出真功夫方為大師傅，褪車相當考驗司機技術，不過將軍澳富寧花園今日(11日)有輕型貨車司機似乎功夫未到家，從網上流傳的車Cam片段顯示，該車在屋苑一迴旋處褪車時，不慎撞及一鐵欄，車尾燈應聲爆裂並發出巨響，嚇得錄片車司機嘩出聲。

根據車Cam片所見，事發時間約為正午12時，肇事輕型貨車疑因前方錄片車正停在前路，於是打算越線離去，不過卻遇着來車遂褪車，當時車上司機單手揸軚，上身扭後觀察車尾情況，不過石壆一個鐵欄較矮，該司機疑未有留意，導致該車車尾撞及鐵欄並傳出一聲巨響，車尾左燈撞爆後有碎片飛出，司機此時立即停車，並換波扭軚轉向，而錄片車司機則被嚇得嘩一聲，並嘲道「撞X咗車喎，傻X」。

片段引來不少網民留言，當中有人笑言「聽聲停」、「有姿勢冇實際，又要買尾燈啦」，亦有人形容車尾燈爆裂「清脆」、「視覺、音效都好震撼，呢一撞夠澎湃」。另有人則替輕型貨車不值「遇着死車放片X，不過佢自己都唔爭氣，冇計」，亦有網民向上載片段者表示「做人又唔洗(使)咁既(嘅)，做番啲好事啦，笑X人報應好快就會黎(嚟)，唔好唔信邪」。