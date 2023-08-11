牛池灣車長遭乘客毆傷留醫或需施手術　九巴譴責襲擊行為

本周三(9日)下午2時許，一名姓田(41歲)九巴女車長，駕駛巴士至新清水灣道近聖言中學對開，與一名姓方(51歲)男乘客，疑因服務問題爆發爭執，雙方口角繼而動武。事件中女車長眼角骨裂，且頭暈達2分鐘；方男則左腳受傷，頸部紅腫。兩人同需送院治理，並涉嫌「在公眾地方打鬥」雙雙被捕。

九巴今日(11日)發表聲明，表示在8月9日下午近3時，一名九巴女車長在彩雲邨附近當值時，被一名男乘客謾罵繼而武力攻擊，其後送院治理。九巴對事件表示憤慨及痛心，強烈譴責襲擊車長的行為。該名女車長頭部、右眼及右肩受傷，其中右眼角骨裂，目前仍在留院接受治療，等候醫護人員進一步檢查，或需要接受手術治理。

九巴重申，所有當值的前線員工包括車長、站長、車務督察和站務管理員，均為市民提供服務，絕不容忍在他們正常執行職務期間，受到他人以言語或行為攻擊，更不會姑息任何暴力行為。九巴已派員探望受傷女車長，再次致以深切慰問，亦已安排法律支援及會繼續提供一切適切協助。

為進一步保障所有前線員工的人身安全，九巴會加強指導他們於當值期間如何應對受襲擊的情況，同時了解到有員工可能因為今次事件而心理受影響，會提供心理輔導。