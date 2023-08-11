政Whats噏：葉劉「客串」酒樓侍應　體驗前線工作

喺香港街頭撞見明星係好平常嘅事，如果今日你去酒樓飲茶，話唔定都與一個公眾人物擦身而過又唔知喎。點解？因為佢着住服務員嘅制服，又帶埋口罩，要認出佢都唔容易。

其實呢個「客串」酒樓侍應嘅人士正正係議員葉劉淑儀，事關香港勞動力短缺，飲食服務業更係長期唔夠人手，葉太便借機親身了解酒樓日常運作。佢今日（11日）朝早到港島西區一間酒樓體驗前線員工工作，只見葉太手帶藍色膠手套，身穿酒樓侍應嘅制服，面戴口罩，推住點心車送茶點予顧客，難怪無人認得出啦！不過亦有眼尖嘅茶客認出，其中就有一個年逾九旬嘅伯伯，不得不說係耳聰目明，葉太亦形容阿伯精神奕奕，非常健康。而其他茶客認出葉太都不自覺露出驚訝表情，紛紛與之傾談，合影留念。

其實有食客都覺得葉太身邊嘅一位侍應亦好眼熟喎，佢正係葉劉淑儀嘅港大師弟兼黨友，石籬區前區議員吳家超，現時喺島西地區辦事處工作，同葉太一齊觀察酒店運作。葉劉喺社交平台發文道，好樂於與大家近距離交流，可以聆聽前線員工嘅心聲，閒話家常，打成一片，實在感動咁話。