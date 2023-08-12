中電更換智能電錶　提醒用戶「慳住」用電

今個夏天特別炎熱，不少市民在家中開冷氣的時數亦增加不少，電費開支亦隨之飆升。為讓市民隨時了解家居的用電情況，中電表示，於2018年陸續為用戶安裝智能電錶，至今已接駁了200萬個相關電錶，超過7成用戶毋須等到電費帳單到來，使用手機應用程式就可以隨時查閱 4小時前家居的每小時用電量，簡單調節用電習慣，就可為「荷包」節省電費開支。

中電指出，早前曾向現時3,000多名已安裝智能電錶的客戶進行問卷調查，當中超過 7 成表示會透過流動應用程式，查閱每日或每小時用電量、預測用電量及設定個人化用電提示功能，除有效管理用電外，亦能提高了他們的節能意識。其中，住在大埔的劉女士分享時指，自更換了智能電錶，掌握了家中的每小時用電量，若見到用電量急增，便可即時提醒家人「慳D」用電。

而為宣傳減少碳排放，中電指每年夏季都會邀請接駁了智能電錶的住宅客戶，於炎夏的用電高峰時段，微調用電習慣以降低用電需求；而今個夏季就邀請了 95 萬個家庭參與，當中近 7 成家庭成功慳電，在 4 小時內共節省了約 41 萬度電，相當於減少 160 噸碳排放量。