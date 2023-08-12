啟德郵輪碼頭交通配套不足　當局冀再有郵輪抵港前做好預案

近期因應啟德郵輪碼頭交通配套設施不足，導致遊客大排長龍等候搭車。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(12日)在電台節目表示，郵輪碼頭的的士數量與事前預計有較大出入，即使加開2條接駁巴士線，當中仍有旅客要等候45分鐘，承認情況不理想。

楊潤雄表示，當局已向的士司機派發石油氣券及隧道券，吸引他們到場接載旅客，並會加強碼頭接駁交通，包括增加免費接駁巴士，並要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，預先了解乘客在港行程，若候車人數過多，船公司應通知勿讓旅客落船或安排分批落船，務求海洋光譜號下周六(19日)再來香港前，準備多個預案及足夠交通工具。

楊潤雄重申不希望問題發生，反映各方預案做得未夠，目前的解決方法都是短期方案，長遠會研究最符合經濟效益及實際情況的恒常方案。他又指，當局做了很多工作去推廣旅遊，惟基本工夫做得不足或運作不暢順，會影響其他方面的努力，從而影響本港形象。

另外，啟德體育園維持2024年底落成，楊潤雄指，全運會雖2025年方舉行，但當局希望市民盡早使用相關設施。全運會籌備工作方面，當局會待內地體育總局落實籌辦細節後，再計劃場地分配及交通配套等安排。