嗜賭女子扮經紀賣樓　訛稱業主急需錢騙3人近百萬元

澳門騙案頻生，手法層出不窮。1名自稱「地產經紀」的當地女子為取得賭本，以協助購買或租住房屋名義，詐騙3人，兩名男事主共損失35.4萬澳門元，另一女事主共損失60萬港元。於本周三(9日)執法部門於氹仔拘捕涉案女子，有人供認因嗜賭經濟拮据，故實施詐騙。她被控詐騙(相當巨額)罪、簽發空頭支票罪，以及偽造文件罪，案件已移送檢察院偵辦。

被捕本地女子姓譚，46歲，無業，供認因嗜賭經濟拮据，故詐騙各事主，大部分詐騙所得贓款已在賭博輸光。案情指，女事主於今年5月在網上平台看到樓宇租售廣告，根據廣告資料聯絡到疑犯。疑犯聲稱業主急需用錢，並以代繳政府印花稅藉口，要求女事主先預繳60萬港元作為買樓訂金。女事主付款後發現疑犯沒有代繳費用，而業主急需金錢周轉也是假的，於是向對方追討買樓的訂金。訂金承諾會還款，並簽發兩張支票；惟女事主到銀行兌現支票時，發現相關銀行帳戶存款不足而無法兌現。

另兩名男事主疑遭同一名疑犯詐騙。他們在網上看見租售樓宇廣告，於是透過疑犯租屋。去年12月，疑犯分別向兩名男事主指業主急需金錢周轉，若預繳租金可獲減租。有人冒簽帶有業主簽名的單據，令兩名男事主信以為真，提早將一年的租金交給涉案女子，因而損失15.7萬和19.7萬澳門元。