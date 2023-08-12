港鐵後日推高鐵「靈活行」　運輸局：密切留意以探討優化空間

港鐵將於下周一（14日）起推出「靈活行」。運輸及物流局局長林世雄今日（12日）在網誌撰文表示，「靈活行」令往來香港西九龍及福田站的短途乘客可以更有彈性地安排自己的行程。新安排下，乘客可以因應個人需要，透過手機應用程式、自助售票機或車站票務櫃位等不同渠道，免費更改車票以轉乘同一天來往西九龍與福田站的指定車次，最多3次。他又稱，政府會繼續密切留意實施情況，港鐵公司亦會審視成效，以探討進一步優化的空間。

林世雄指，港鐵即將推出的「靈活行」，現階段只可由往返西九龍站與福田站的車次，改乘38班指定的班次。乘客如錯過了原定班次，都可以透過「靈活行」作轉乘安排，但不能遲於原定班次開車後1小時，亦不能遲於改乘列車開車前的15分鐘。港鐵於往返西九龍站與福田站的指定車次推出「企位」，以減低乘客因「無位」而未能成功改票的情況。

林又指出，自全面通關以來，每日經陸路口岸出入境的人次不斷攀升，由2月初的40多萬人次至上周末的超過80萬人次。踏入暑假，更加多人帶同子女回鄉度假或探親，同時亦多了內地旅客來港觀光購物，當局已要求所有公共交通營辦商密切留意各口岸的人流及實際情況，特別在周末和長假期前後，按需要調整班，優化各項政策和措施，便利市民和旅客。

至於本周初開始投入運作的大橋澳門口岸跨境貨物轉運站，林稱香港貨車經此轉運站裝卸貨物，將獲免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅；司機亦毋須申領澳門駕駛執照，每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400架次。