啟德交通規劃未能回應市民出行需要　議員要求當局改善

啟德交通配套備受關注。有政黨今日（12日）舉辦《九龍中‧東運輸及規劃建議 - 觀塘．啟德交通連接論壇2023》，有立法會議員直指政府規劃的多元運輸系統難以滿足啟德CDB2的規劃，亦未能回應市民交通出行的需要，隨著啟德體育館、區域性醫院、簡約公屋等投入使用，敦促政府配合集體運輸系統，增加前往東區、中環等地的接駁巴士。又提到政府投放巨額資源發展郵輪碼頭，可惜其對外對內接駁，予人感覺政府只會見一步行一步，頭痛醫頭 ，腳痛醫腳，沒有完整交通安排，這不只影響香港旅遊形象，也浪費大片郵郵碼頭空間及設施。

區議員柯創盛表示九龍中、東的市民關注末端接駁，加強周邊聯繫，他希望政府重啟整個啟德研究，制定短中長期措施，令「路路暢通有得行」。他指出政府現時對觀塘碼頭沒有長遠規劃，應善用該幅用地，接通啟德末端通往觀塘。柯又認為遊輪碼頭可以產生協同效應，令啟德發展「活起來」，促請政府定時間表、路線圖。他表示未來啟德還有很多商業流動人口，觀塘亦有商貿改建，可以回應政府常提出的不夠人流的問題，希望透過集體運輸系統，貫通整個啟德。

議員顏汶羽指，2007年提出單軌列車方案於2019年擱置，令啟德區成「社區孤島」，如果有集體運輸系統，啟德郵輪碼頭不會有今日的問題。他認為政府有決心解決，包括將《鐵路發展策略2014》的「東九龍線」項目，改以「高架無軌捷運系統」形式發展，亦留意到政府數個月前指，會重新考慮九龍東的集體運輸，希望未來的施政報告或不同的場合都會有新的消息，將啟德變成香港市中心最黃金的地段。