指長者毋須趕市區返工　何永賢倡輪候公屋揀新界等地

香港人口老化問題愈趨嚴重，長者生活質素備受關注。黃金時代展覽會暨高峰會今日(12日)繼續在灣仔會展舉行，現場設有過百個展覽攤位，展示各種樂齡科技產品。房屋局局長何永賢在活動上表示，現時仍有近13萬人居住於劏房等不適切居所，當局將加快興建公屋，紓緩本港房屋問題，又認為長者毋須趕至市區返工，故建議輪候公屋的長者可選擇擴展市區或新界等地區。

展覽昨日(11日)起，一連三日在灣仔會展舉行，場內設有130個攤位展示不同便利長者的科技、健康產品，以及退休生活計劃等。何永賢在出席「跨代共融社區」主題活動上指出，本港有近18萬個、所有住戶均達60歲或以上的長者戶，故當局在設計屋邨時，除會選擇鄰近交通，環境配套如康體設施等亦屬考慮範圍內。

何永賢又稱，未來10年本港可興建約36萬個公營房屋單位，以及約2.1萬個過渡性房屋單位及3萬個簡約公屋單位，預計可增加近41萬個公屋單位位置，惟目前本港仍有近13萬人居住於劏房等不適切居所。她續指，留意到有6成長者公屋申請者均選擇市區單位，她認為「老人家唔使趕返市區返工」，建議輪候人士可選擇擴展市區或新界等地區。