東方日報A1：舊樓殘破　磚瓦飛墮　放寬強拍不容再拖

近日多幢殘破舊樓冧石屎險象環生，但舊區重建卻困難重重。發展局局長甯漢豪表示，市區重建局難獨力推行重建，政府已諮詢了放寬強拍門檻的建議，計劃將50年以上舊樓強拍門檻由八成業權下調至七成，冀年底前向立法會提出相關條例草案。有業主代表批評，政府放寬強拍門檻已經太遲，希望盡早放寬強拍門檻「解禁」，否則八成的強拍門檻是「（發展商）永世都收購唔到！」至於市建局近日質疑「7年樓齡」補償機制令局方面對巨大資金壓力，甯漢豪則稱會提升市建局的借貸上限和提供土地。

本港已有不少舊樓日久失修，急需重建。不過，甯漢豪強調，單靠市建局的力量顯然不足，需要藉私人市場力量推行，當局正研究降低強拍門檻，計劃將50年以上的私人樓宇由以往八成業權降低至七成，並容許相連地段合計業權；而70年以上私人樓宇則進一步下調至六成半。

甯漢豪表示，此舉並非是為壓制小業主，舉例指得悉有發展商收購時也能做到大約「7年樓齡」，小業主可藉此搬到約30年樓齡，甚至更低樓齡的私樓，希望「發展商唔好太待薄啲小業主，而小業主都唔好叫價太高。」

市建局協助推行市區重建，但上年度有3幅地皮招標價不似預期，蝕5億元，另撥備30億元，即虧損共35億元，市建局行政總監韋志成「試探」希望檢視「7年樓齡」賠償機制，減輕對市建局帶來的財政壓力。

甯漢豪則表示，「7年樓齡」非市建局獨有，即使政府進場收購個別單位，也會用「7年樓齡」作賠償。她又稱，市建局通常會啟動一些較大型的重建項目，需為促成此類項目，「7年樓齡」在過去確有幫助，業主反應好便毋須花太多時間啟動項目。政府現正用其他方法，協助市建局面對資金流問題，包括提升其借貸上限和向市建局提供土地，認為土地也屬資源，有助改善資金流情況。

對於政府降低強拍門檻，香港業主會會長佘慶雲表示非常支持，直言是要「人命行先」，但就批評政府已放寬得太遲，因不少業主向他反映，即便大廈業主夾錢大維修後，仍被屋宇署頒令屬「S26（危險建築物）」的樓宇，因樓宇鋼筋結構已受損，大維修仍難以解決，居民每日為「危樓」提心吊膽，但又「賣唔出」和沒被重建。

他形容八成強拍門檻是「永世都收購唔到！」期望政府盡快放寬強拍門檻，甚至放寬60年以上、屬「S26」的舊樓，強拍門檻可放寬至六成或五成半，幫助「解禁」，增加發展商收購舊樓重建的誘因。

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