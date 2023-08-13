新興運動資助計劃本年度21機構受惠　明年初再接受申請

康樂及文化事務署推出新興體育活動資助先導計劃，資助本地體育機構推廣新興運動，其中不乏新鮮刺激的球類運動，包括「健球」及「匹克球」等。康文署康樂事務經理(體育資助)陳艷婷表示，每間成功申請資助的體育機構最多可獲得資助金額15萬港元，或個別活動合資格總開支85%的資助，以資助金額較低者為準。在2023至24年度，先導計劃向21間本地體育機構提供資助，舉辦約330個活動，預計超過1.2萬名市民參與其中。下年度資助先導計劃的申請將於2024年年初展開。

健球是獲得先導計劃資助項目之一，這項運動矚目之處在於比賽選用的巨型球體直徑達1.22米。比賽規則打破常規，男女混合作賽，3隊同場競技，一隊接球失敗或犯規，其餘兩隊皆得分。香港健球總會運用資助舉辦免費健球體驗日，鼓勵市民參與，也運用資助在校園推廣健球。中學生盧覲恩試玩後說，健球節奏快，進攻和防守都要動腦筋，是好玩又刺激的運動。

匹克球是另一項獲得先導計劃支持的新興運動。匹克球集羽毛球、網球和乒乓球的技巧於一身，更可讓殘疾和健全人士同場較量。中國香港匹克球總會賽事總監何景財表示，匹克球的節奏可快可慢，可根據個人體能狀態調節，適合不同年齡人士，甚至是坐輪椅的人士。總會運用資助開辦匹克球基礎證書課程，讓市民體驗匹克球的趣味，也讓參加者嘗試坐在輪椅上打球，促進傷健共融。參與課程的市民董穎珊表示，對於殘疾人士能夠與其他選手一同打匹克球，感到敬佩。