內地客消費模式轉變　購物為主比例較疫情前下降

踏入下半年，本港7月訪港旅客人數達約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月上升超過30%，其中以內地和東南亞市場恢復較快；內地遊客數量已恢復至約疫情前70%；而東南亞國家如菲律賓的遊客已超過疫情前；泰國遊客則超過90%，8月首10天的日均訪港旅客數量更超過13萬。據旅發局調查顯示，內地旅客的消費習慣改變，以購物作為主要來港目的比例，較疫情前下降，不少年輕旅客來港旅遊目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會等。這種旅遊及消費模式轉變的啟示，是客人重視產品和服務的特色、創意、質素和用戶體驗，認為本港應抓緊機會，推動旅遊業朝多元、高增值、可持續的方向發展，當中以大型盛事、國際會議展覽等活動，對吸引高增值旅客尤為重要，亦是世界各地力爭的旅遊板塊。

有港府財金官員表示，本港零售和餐飲業表現正在第二季改善；踏入下半年，本港旅遊業復甦亦有加快的趨勢，但強調本港仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力。短期內政府要與業界合力搞活搞旺香港夜市，更好鞏固復甦中的各個經濟環節，保持復甦動力，中長遠要繼續為香港發展增添動能。政府亦決心堅定推動創科發展，把創科發展成為推動本港經濟高質量發展的重要引擎之一，包括會繼續開拓更多的投資者和資金，並善用特區政府的財政實力，透過各種不同形式的共同投資以槓桿私人市場的資金，助力推動本港的創科發展。至於今年11月，亦會再次籌辦國際金融領袖峰會，連同其他國際會議，將能匯聚大批世界頂尖的投資機構和領袖，讓他們更深入了解和把握香港和國家的投資機會。

另外，本港零售和餐飲業表現正在第二季改善，零售總銷貨價值和食肆總收益按年分別上升17.6%及24.3%，分別回復到2018年同期逾85%和95%。