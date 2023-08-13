港大建國際抗生素耐藥性監測單位　提高檢測標準化程度

抗生素耐藥性是全球重大挑戰之一。香港大學團隊最近與國際團隊在「抗生素耐藥性的環境維度」關鍵議題上取得突破，綜合考量了常用的耐藥基因的各種定量單位，建議統一使用 「每個原核細胞的平均的ARG拷貝數」這個定量單位來報道環境樣品中抗生素耐藥基因的相對豐度，從而在今後的研究工作和監測工作中，提高耐藥基因定量檢測的標準化程度和可比性。

世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織、世界動物衞生組織及聯合國環境署4間國際機構聯手發布了一項研究議程，以預防和消减人類、動物、農業和環境中的抗生素耐藥性，該議程涉及5個主題，包括傳播過程、統一監測、干預措施、行為轉變以及經濟和政策。近日港大土木工程系環境工程研究中心張彤教授的研究團隊，聯合來自19個國家30多個機構的40多位合作者，在「抗生素耐藥性的環境維度」這個關鍵議題上取得突破性進展。

對於環境中抗生素耐藥基因的統一監測，其關鍵是建立可靠的和通用的標準方法， 以便不同研究團隊能共享數據促進國際和跨部門的合作。團隊建議統一使用 「每個原核細胞的平均的ARG拷貝數」這個有明確生物學意義的定量單位來報道環境樣品中抗生素耐藥基因的相對豐度。研究論文已發表在環境領域的頂級期刊《環境科學與技術》上，文章標題為「環境樣品中抗生素耐藥基因定量的通用單位」。