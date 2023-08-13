九巴沙田車廠展出新舊巴士　有人即場應徵車長讚具吸引力

九巴沙田車廠今（13日）免費開放予市民參觀，展出多輛古董巴士及最新的純電動雙層巴士，吸引不少巴士迷入場「朝聖」。有家長帶子女參觀，表示古董巴士在這一代已經看不到，希望讓子女了解父母年幼時坐巴士的情況。甚至市民到應徵車長指，本身是貨車司機，亦喜歡駕駛，希望從事較輕鬆工作，九巴作為大公司具一定吸引力。

九巴近日接連舉辦體驗日活動，除了沙田車廠，九龍灣車廠、九巴總修中心及月輪街車廠早前亦開放參觀。是次焦點之一是場內展出久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」，以及九巴最新投入服務的純電動雙層巴士。同場另有不少體驗活動，包括九日今日特別開辦2條巴士路線，包括由車廠往來沙田站的90R，以及由車廠地下往來車廠天台的路線ST1。兩條路線進入九巴沙田車廠時，會途經洗車機，乘客可親身感受巴士洗車的體驗，並認識九巴日常運作。場內另有巴士維修訓練體驗環節，成功報名的參加者將由九巴學院導師帶領下，認識巴士底盤、引擎和變速箱等不同零件的結構。

另外，九巴活動當日將即場招募車長、技術訓練生、車務督察、助理站長、站務管理員等不同前線職位，並提供職位要求等就業資訊。