近90%基層對輸入勞工感憂慮　社協倡調升外勞本地工比例至1:10

香港社區組織協會今日(13日)與基層勞工發布「基層市民對輸入勞工計劃的意見問卷調查報告」，結果顯示，近90%受訪者因應當局推行各項「輸入勞工計劃」，而對未來就業情況感到十分憂慮或頗憂慮，逾70%受訪者建議政府推行就業培訓等措施助就業，以應付本地人力短缺。

為了解基層勞工對政府推出「行業輸入勞工計劃」及「優化補充勞工計劃」意見，社區組織協會上月14日至今月7日期間，以網上問卷形式進行調查，成功收集了208位有效回應。結果發現，有76.5%受訪者認為「優化補充勞工計劃」下，輸入勞工不設名額或上限不合理，74.1%人不贊成上述計劃輸入非技術或低技術勞工。大部分基層受訪者擔憂若無限額全面開放輸入外勞，反而會影響自己的工作機會，亦擔心日後被僱主壓低工資。

社協副主任施麗珊建議，當局應全面檢視各行各業的實際人力需求，設立職位配額，並縮短計劃試驗期至每年1次，把輸入外勞與本地員工的人數比例由1:2提升至1:10，以保障本地勞工的就業機會；同時亦要加強培訓本地勞工，改善勞工待遇及晉升階梯，包括把持續進修基金的資助額，由目前的2.5萬港元增加至5萬港元。

社協又建議，政府應鼓勵企業善用科技、支援未就業者，並鼓勵中高齡勞工就業。另一方面亦要加強支援家庭照顧者，譬如推行「長者社區保姆計劃」，招聘受培訓的社區保姆照顧長者等。