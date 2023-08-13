政Whats噏：「靈活行」明推出　議員叫拓展到其他高鐵站

梁文廣(左)同張欣宇(右)去西九龍高鐵站，了解「靈活行」落實情況。

隨住兩地通關，來往內地同香港嘅人都增多，為咗更方便出行，港鐵推出咗「靈活行」，並喺聽日（14日）實行。議員張欣宇、梁文廣今日（13日）就去咗西九龍高鐵站了解「靈活行」落實情況，佢哋都認為安排唔錯，但期望港鐵可以加派人手，安排足夠工作人員協助旅客熟悉改簽流程，同埋拓展到其他站喎。

新措施主要讓往來高鐵西九龍站同福田站嘅乘客，可以喺乘車當日透過福田「靈活行」，最多3次免費改乘指定嘅即日車次，最遲可以喺列車開出後1個小時內辦理改乘安排。

實地視察完，梁文廣話依家嘅售票機輕觸式屏幕已經加入「靈活行」嘅制，喺掃描身分證明文件之後就會出現購票信息，喺做完一系列手續之後就搞掂，大約需要1分鐘左右。聽落雖然唔算太複雜，但佢期望喺正式實施之後，港鐵可以安排足夠工作人員幫旅客熟悉改簽流。

張欣宇就希望未來「靈活行」可以拓展到深圳北站，兼且適用喺經停福田嘅班次，同時加倍每日香港來往福田嘅班次，去到10至15分鐘一班，令旅客可以更加方便快速的往來香港同內地。