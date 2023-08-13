政Whats噏：三隧分流作用未明顯　議員促建新隧解常塞死結

為咗解決海底隧道塞爆嘅問題，政府早前推出《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，分兩階段實施「三隧分流」，並會實行「易通行」不停車繳費，期望可以解決塞車問題。分流方案嘅第一階段喺今個月2號實行，但唔少人都覺得無分流到，反而仲覺得收貴咗。議員陸頌雄就覺得雖然依家交通變化不大，但相信喺推咗第二階段之後會有實質性效果。之不過，遠嚟計都係要起多啲隧道，即係第4條同第5條過海隧道，而另一議員鄧家彪就覺得其中一條應該起喺將軍澳同小西灣喎。

立法會早前通過修例，「三隧」將會喺今個月2號開始行第一階段，將西隧私家車收費下調至60蚊，東隧、紅隧劃一加價至30蚊，而就的士劃一收費25蚊，其他車種收費維持不變。到年底就會實施第二階段，配合「易通行」推行，3條隧道會按不同時段不同收費，非繁忙時間三隧劃一最平只係收20蚊。

講到「三隧分流」呢件事，唔單止「搵食司機」，一般駕駛者都係好重要嘅持份者。而原來周不時搭公共交通工具嘅陸頌雄都係駕駛愛好者，平時都會揸車出入返工。佢覺得喺「633固定收費方案」，即係60蚊西隧、紅隧同東隧都係30蚊，加埋「易通行」的同步實施都好，目前嘅交通變化都係不大。

因為紅隧減價，有啲車變咗行西隧，變相令西隧車流變多。但陸頌雄覺得依家車流量唔多，未有「三隧齊塞」，係同暑假有部分人士外遊有關。而佢相信政府下一步推進第二階段的「644」方案後，即係繁忙時段紅隧60蚊；西隧同東隧都係40蚊，會有實質性效果。

其實運輸署署長羅淑佩早都有類似講法，佢承認分流作用未係好明顯，話有部分車由紅隧轉行西隧，但行西隧嘅車未見有大幅增長，但佢都話第一階段嘅「633」只係過渡性方案，相信實施「不同時段不同收費」後，隧道費有差距，喺遏抑車流同分流作用方面會更加顯著喎。

雖則陸頌雄覺得行咗「644」嘅方案之後，可能會有實質作用，但佢認為始終「巧婦難為無米之炊」，依家3條隧道已經接近飽和，而西隧在非繁忙時段已接近九成使用率，長遠嚟講，香港應該要有第4條及第5條海底隧道。

點解鄧家彪建議其中一條隧道應該喺將軍澳同小西灣起？佢話雖然條隧道距離短，但嚟緊新增嘅將軍澳137發展區將容納10幾萬人，如單依賴東隧應付龐大嘅車流量，會供不應求，而且入境處等政府部門嚟緊會搬去將軍澳，喺嗰度起隧道會提供唔少嘅便利喎。