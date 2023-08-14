高鐵香港段今起實施「靈活行」　往來福田可即日免費改票3次

經常乘搭廣深港高鐵香港段往來深圳福田的乘客注意！港鐵今（14日）起推出「靈活行」新安排，從西九龍站往返福田站的乘客，除了可按現行規定於出發前免費改票一次，更可於乘車當日使用「靈活行」，額外免費改乘指定的即日車次，最多三次，而且最遲可於列車開出後1個小時內辦理改乘。港鐵指，會透過不同渠道發放宣傳及教育資訊，車站亦會增加指示，並在新安排推出初期設立諮詢櫃位及加派人手，協助乘客熟悉新安排。

乘客利用「靈活行」改乘的車次，必須是即日內38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。乘客可透過12306網站或手機應用程式（App）直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機及車站票務櫃位等位置的「靈活行」自助機辦理手續。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。

完成更改車次步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位或「無預留座位」，已辦理「靈活行」的車票，均不能退票。乘客如獲編配「無預留座位」，可能需於指定車廂站立乘車。