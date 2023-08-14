人人暢道通行龜速實行　竹園天橋工程拖近1年

政府基建工程進度龜速，備受市民質疑。當局在約10年前推出「人人暢道通行」計劃，但至今只完成大約一半的項目。當中位於黃大仙的無障礙通道項目，早前更爆出拖糧和延誤風波。有議員認為該工程延期近一年，受疫情和政府支付工程安排影響。雖然預計工程可以在11月完工，但他促請政府加強與承建商溝通，協助解決資金流問題，以加快項目進度。

為方便長者和有需要人士出行，港府在2012年推出「人人暢道通行」計劃。但根據路政署的資料，截至今年4月，計劃的384個項目中，只有190個完成，即只有約一半竣工。有137個正在施工，餘下的57個項目則仍然處於設計、規劃或勘探階段。

在137個「人人暢道通行」正在施工的項目中，一條早於2019年10月18日開展工程，原定於2022年年底完成，位於黃大仙橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨的行人天橋升降機工程，曾發生欠薪醜聞，而工期延誤近一年。

九龍中直選議員楊永杰表示，已就該項工程延誤事件與政府部門作出跟進，催促路政處人員盡快完工，預計最遲可以在今年11月開放升降機讓當區居民使用；他又指，如果政府可以與承建商做好溝通，協助處理好資金的問題，或有助加快完工時間。

楊永杰認為工期延誤與疫情和承建商拖糧有關，而拖糧的問題與則政府的監管制度有關。他解釋指，現時政府的工務工程根據項目的完成度分期支付，要完成整個分項的工程才可收款，而該承建商在數個分項工程中完成約90%，但因未達全部完成，所以遲遲未有錢發放，致資金鏈出現問題。

被問及有關監管制度是否需要改善，楊永杰認為目前安排已在「平衡點上」，因以往有工務工程出現承建商「走佬」和破產的情況，令工程出現問題。現時做法可以預防有關情況。