北上人次比訪港旅客數多逾百萬

各界均期待疫後復常，本港7月訪港旅客人數達約360萬人次，但7月份港人北上人次逾468萬，訪港旅客不及港人北上人次之餘，本地消費亦不如預期；以6月份父親節為例，飲食業整體生意額估計只有2.8億元，較上年減少2,000萬元。

踏入下半年，本港7月訪港旅客人數達360萬人次，即每日約有11.6萬人次旅客訪港，按月上升超過30%，其中以內地和東南亞市場恢復較快；不過，內地旅客數字不如預期，6月訪港內地旅客數字只有約216萬人次，較5月約229萬人次減少約5.7%，現時內地遊客數量恢復至約疫情前70%；而東南亞國家如菲律賓的遊客已超過疫情前；泰國遊客則超過90%，8月首10天的日均訪港旅客數量超過13萬人次。

不過，港人北上人次也愈發上升，據入境處最新數字，7月份港人北上人次逾468萬，較6月再增21萬人次。參考政府統計處早年統計，港人在內地旅行平均消費額約860元，廣東省包括深圳人均消費約680元，按這個數字推算，港人7月在內地消費金額高達32億元至40億元。而本地消費也不如預期，以6月份父親節為例，飲食業整體生意額估計只有2.8億元，較上年減少2,000萬元。