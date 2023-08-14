樂華北「長命梯」改善工程無期　區議員批研究工作太慢

政府於2012年8月宣布推行「人人暢道通行」計劃，樂華北邨亦被納入計劃之內，惟規劃失當，令即使該「人人暢道通行」項目完成後，居民仍要行「長命梯」。雖然政府早前曾承諾會在「長命梯」興建電梯進行可行性研究，並預計2023年上半年完成。但近日政府卻表示可行性研究要延至9月才可公布結果。有區議員直言做法太慢，如果不能解決「長命梯」，只會令「人人暢道通行」計劃「淪為大白象工程」，要求當局加快研究工作。

現時樂華北邨來往佐敦谷或振華道，需要經兩條路，而其中一條已獲納入「人人暢道通行」計劃，將興建升降機，但另一條作為「接駁口」的主要道路，則未有任何進展，居民仍要行「長命梯」。立法會申訴部早前曾接獲投訴，指設計存在問題，在申訴部跟進事件後，民政事務總署承諾就「接駁口」興建爬坡式或斜道式升降機進行研究，料2023年上半年完成。

但政府近日「反口」，稱要待9月才可以公布結果，觀塘區議員蘇冠聰批評當局「太慢」，指居民一直希望可以在「接駁口」興建升降機出入，但現時又要再等。他又指政府將樂華北邨來往佐敦谷或振華道的其中一段路，納入「人人暢道通行」計劃興建升降機，但未有處理「接駁口」的道路，只會使「人人暢道通行」工程「淪為大白象」。