政府推夜經濟酒吧業籌辦活動　餐飲界倡涵蓋全港18區

本港經歷三年新冠疫情洗劫後，市民生活模式改變。當中變化最大的是市民減少夜出，令冀盼社會復常後生意回升的餐飲及酒吧業界，生意不升反跌，不夜城不再。政府日前透露短期內要與業界合力搞活搞旺香港的夜市，鞏固復甦中的各個經濟環節。酒吧業界及餐飲界均歡迎相關措施，前者稱會在未來1個月將會籌劃新計劃協助搞活夜經濟，包括舉辦酒吧文化活動，而餐飲界則指夜市活動必須涵蓋全港18區，否則人流不均，成效有限。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，政府搞活夜市可推動酒吧業界整體生意增長2成，協會在未來1個月將會籌劃新計劃，協助政府搞活香港的夜經濟，包括舉辦酒吧文化活動。他又指自政府全面通關後，很多具消費能力的香港市民報復式外遊，令酒吧業界整體生意額下跌3成，對夜經濟打擊很大。他盼政府可以透過政策上的支持，提供優惠予經營酒吧的營商者，如豁免食牌及酒牌牌費，透過旅發局平台宣傳香港18區的酒吧文化特色。

錢又稱，政府亦可向國內不同城市推廣香港酒吧文化特色；另可定期提供如公園或球場等公共場地舉辦具有特色的酒吧文化節活動等，吸引更多國內年輕旅客來港消費，相信香港夜經濟未來可吸引數十萬計年輕旅客來港消費，亦可同時帶旺餐飲、娛樂及運輸等行業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和就認為，自中港通關後，港人假日北上者多，本港食肆晚市生意下跌3成，很多餐飲店面臨極大壓力，他同意要搞活搞旺本地夜市，又指政府的支援必不可少，而且必須在全港18區大規模進行，若只是在個別地區舉辦，只會將人流集中在少數地方。