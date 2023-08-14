居屋申請今晚7時截止交表人流疏落　超額僅11倍近年最少

購買居屋是夾心階層的「上車」途徑，提供逾9,000伙的居屋2023申請將於今日(14日)晚上7時截止，惟今次居屋推出後的反應不似預期，房屋委員會截至上周五(11日)下午5時，暫時一共收到不足11萬份居屋及5.9萬份白居二申請，居屋超額申請約11倍，與去年居屋有逾25萬份申請相去甚遠，而今日作為最後衝刺的日子，早上到場交表的市民數目不多。

東網記者今早約9時到樂富的房委會客務中心視察，前來交表的市民寥寥無幾，有身穿碎花短衫，面帶笑容的婆婆前來交表，她將相關表格放進鐵箱後就離去；也有仍然戴着高防疫規格口罩的中年男士，將填好的申請表放進箱裏；現場有市民參觀居屋的模型，也有人向在場職員查詢及領取相關表格，整體人流不多，市民毋須排隊交表。

今期居屋將於今晚7時截止，而房委會截至上周五下午5時的數據顯示，今期申請人數明顯較過往期數減少，房委會分別共收到約10萬份居屋及5萬份白居二網上申請；居屋及白居二紙本申請表亦接獲9,100份，暫時一共收到10.91萬份居屋及5.9萬份白居二申請，居屋超額申請約11倍，以今期供應逾9,000伙計算，市民獲得揀樓的機會大增。

居屋2023的6個新建居屋發展項目分別是位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德的啟悅苑、元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑，合共提供9,154伙，當中以元朗朗天苑供應最多，達3,080伙，以市價62折發售，售價由149萬港元至494萬港元，平均售價約285萬港元。兩項計劃預計於今年第4季分別進行攪珠，並在2024年第一季，「居屋2023」開始選樓，及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。