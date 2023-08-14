黃碧如指60歲非年紀大仍可工作　倡公屋戶豁免審查門檻提升至65歲

本港人口持續老化，現時居住公屋的住戶，約4分1為屬60歲以上「全長者戶」。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如今社會60歲並非年紀很大或失去工作能力，當局應檢視現時年滿60歲或以上的全長者公屋住戶，獲豁免入息及資產審查的做法，認為會影響將來的公屋流轉，建議或可將年齡要求提升至65歲。

黃碧如今日(14日)在一個電台節目上說，近年公屋供應與輪候者需求出現頗大落差，人口老化愈趨嚴重，加上現今社會60歲並非年紀很大或已沒有工作能力，若60歲全長者戶可獲豁免審查，或對將來公屋流轉的持續性造成很大影響。

改動年齡限制或會牽連甚廣，甚至影響其他政策。黃碧如就指，若檢視結果認為可行，可只將相關獲豁免年齡提高，不需更改其他政策。即使作出調整，亦不代表公屋住戶年滿60歲後就要遷出單位，退休提取強積金亦不會影響資產審查，只是有關長者戶需要像其他住戶一樣作出申報。若申報後資產及入息超出上限，屆時就要搬走，她認為在現時公屋資源不足下，符合公平合理的原則。