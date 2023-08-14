8成受訪家長稱疫情期間子女情緒受影響　1成人每日感抑鬱或絕望

本港受新冠疫情肆虐3年，期間政府推出的嚴苛防疫措施，包括強制隔離、口罩令，疫苗通行證等影響社會每個階層。當中被迫多次停課的莘莘學子，無論學業及情緒均大受影響，至今仍有不少學童擺脫不了防疫枷鎖，仍然時刻戴着口罩。有調查發現逾8成受訪家長認為，子女在疫情期間情緒受影響，更有1成人表示子女每日情緒低落，抑鬱或絕望。

家庭教育學院在今年上月18日至本月2日，以電話訪問形式，隨機抽樣下訪問約1,000名家長。調查要求家長為親子關係和家庭快樂指數評分，以5分為最高分，親子關係平均分只有3.63分，家庭快樂指數平均分就只有3.65分。

家庭教育學院認為，家長應多聆聽子女的憂慮，鼓勵子女表達情緒，讓子女感受到尊重和理解；也可與子女討論如何管理時間和安排日程，制訂學習計劃，逐漸追回學習進度。學院亦建議，學校舉辦壓力管理技巧培訓和情緒表達練習等工作坊。議員狄志遠建議，當局應成立關注學生精神健康的專責小組，制訂精神健康的篩查工具，按風險跟進個案。