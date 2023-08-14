約100萬港人回鄉證年底將到期　中旅社臨辦仍有名額供換證

中港全面恢復通關，換領回鄉證的需求急升，為疏導辦證人流，國家移民管理局早前將有效期限為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，其有效期限延長至今年12月31日。為協助市民續領回鄉證，有組織今(14日)推出特別服務，協助市民到香港中旅證件服務旺角臨時中心辦理續證，共約300名市民前往申請。該組織呼籲，市民應避開續領回鄉證人潮，盡早提出申請續證，以便日後能隨時回鄉探親旅遊。

工聯會過去數月收到不少市民辦理回鄉證的求助，故推出特別服務助有需要的會員及市民申請續證，參加者主要為長者。該會指由於網上登記程序繁複，對長者而言難以使用，故派出多名義工協助長者進行網上登記等工作，並在全港各區安排多站專車，接載市民到中旅社申請續證。

工聯會理事長兼議員黃國指出，截至今年底，將有大約100萬張回鄉證過期，為避免年底再次出現辦證人潮，呼籲市民和會員提早上網預約續證，現時中旅社特別加開的臨時辦證中心仍有不少名額，希望市民不要浪費資源。他續說，現時過關時需登記「海關健康申報」(俗稱「黑碼」)，由於口岸網絡信號較差，加上大部分長者不太熟悉智能手機操作，在填寫申報時頻生問題，除對長者帶來不便，亦造成口岸阻塞，故該會期望中央考慮取消「海關健康申報」，以及延長過關時間和開放更多關口24小時通關，以便利市民往返兩地。