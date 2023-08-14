政Whats噏：指港車北上無增大橋流量　梁子穎斥港府欠網站離地

「港車北上」已實施逾月，提升咗幾多人流同車流呢？勞工界議員梁子穎喺月初往來珠海嘅親身經歷後，發現用港珠澳大橋嘅汽車好少，佢一路駕車都冇其他私家車，佢認為「港車北上」實際使用量需要檢討同改善。

究竟係乜嘢問題？梁子穎話登記電腦抽籤制度需要改善同提升容量，畀有興趣申請人士可以盡快向運輸署提出申請。事關依家嘅申請名額每日300個，但實際每日使用港珠澳大橋嘅預約情況，根本冇為大橋帶來額外嘅大幅提升車流，亦未能達到預期提升大橋嘅流量同效能推出經濟、旅遊等發展。

港府話搞電子化，但就落後內地好多。梁子穎話內地政府一站式電子平台，申請人完全掌握申請資料同進度，反觀港府完全冇一站式個人網站，仍然維持資訊性嘅工作，冇進步、冇以民為本嘅安排，完全脱離群眾嘅安排。

佢話道路交通標示同安排仲有待進一步改善，反觀喺內地地方嘅交通指示同安排都好清晰易明，再配合衞星導航系統，去內地任何地方完全無難度。

仲有啲安排係要留意嘅，講嘅係保險。佢話曾按照政府指示聯絡所有「等效先認」嘅保險公司，都無法處理「交強保」汽車保險，最終係要聯絡香港本地嘅承保保險公司，經本地汽車保險公司聯絡內地保險公司3日就完成購買「交強保」，所以申請「港車北上」嘅市民可先聯絡本身嘅香港保險公司就較快處理到。