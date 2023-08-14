前往大阪航班因颱風迫近或延期　旅行社：至少7團受影響

颱風「蘭恩」預料明日(15日)登陸日本，本港明日至少有7個前往本關西地區的旅行團受影響。最新已有兩個航班延遲起飛，旅行社負責人呼籲旅客留意航空公司最新資訊。

根據香港國際機場離港航班資料，截至今午3時，明早已有兩班前往大阪/關西的航班分別延至約下午4時至4時半才起飛，分別為明早3時20分起飛的香港航空HX 616D；早上7時05分起飛的香港快運UO 850，而於早上8時後的航班均未見延期。

東瀛遊執行董事禤國全表示，按照當地氣象部門預測，蘭恩或在明日上午登陸關西，可能影響往大阪、高松及鳥取等地的旅行團，受影響團員大約有200人。他呼籲旅客，留意航空公司的最新公布。

禤續指，現時有約70個日本旅行團正在當地，除了關西地區外，東京、北海道、沖繩及九州的旅行團暫未受影響。日本航空已宣布，取消明日240班航班，主要是來往大阪的航班，近25,000名旅客受影響。香港航空則預料，今日(14日)至周三(16日)來往香港與名古屋及大阪的航班，可能延誤及取消。