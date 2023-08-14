深水埗持鎅刀隨機襲擊　無業漢被判4個月醫院令

五旬無業漢於去年初持鎅刀，於深水埗街頭隨機襲擊他人，當中割傷其中一名途人的頸背後逃去。執法人員於翌早在該漢住所拘捕他，警誡下他稱「我心情唔好要搵人鎅」。該漢早前於荃灣法院（暫代區域法院）承認1項有意圖而傷人罪，暫委法官韋漢熙在提取被告兩份精神科醫生報告後，今（14日）按照報告建議判處4個月醫院令，被告須入住小欖精神病院接受治療。法官指被告隨機用鎅刀襲擊他人，事主不知就裏遇襲，屬非常嚴重罪行，但考慮到被告因精神問題犯案，認為適合接受治療。

50歲被告何繼英，報稱無業，他承認1項有意圖而傷人罪。控罪指被告於2022年1月23日，在九龍深水埗大南街與桂林街交界意圖使NWULU Chinedu Victor身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。被告過往有兩項案底，但與本案並不類同。辯方呈上與被告接觸的義工求情信指被告因家裡環境惡劣，被跳蝨咬致情緒不穩加上沒有服藥才犯案。法官引述報告指，被告於2003年已有精神問題，其後證實患有精神分裂，2021年4月曾因襲擊他人被送往葵涌醫院接受治療，出院後須接受精神科門診治療，但案發前約兩個月起沒有覆診。報告指被告對自身病況認知有限，重犯風險甚高。法官考慮到被告因精神紊亂而犯案，認為適合判處醫院令。

案情指被告於案發當晚約7時，在案發地點突然從後用鎅刀割事主的頸背兩次。事主事後被送院，發現其右枕底部有4厘米線形裂傷，且有血腫及慢性滲血，須進行緊急手術及作縫合。事主最終須留院7天；被告於案發翌早在住所被捕，他稱因心情不好隨機「揀人去鎅」，及後把鎅刀刀片棄掉，並把鎅刀帶回家中。執法人員其後在被告家中發現該把涉案鎅刀。

案件編號：DCCC 392/2022