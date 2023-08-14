23人涉4年前金鐘參與暴動　21人認罪押10.5判刑

2019年9月29日有人在港島區發起遊行，之後演變成暴動。當中23人被控在金鐘參與暴動，案件今（14日）在區院審理。21人認罪，還押至10月5日判刑，2人不認罪受審。這是灣仔政府大樓新設的大型法庭落成後，第一次正式使用，連同設於同層的延伸庭，共提供逾200個座位予公眾人士及記者。

不認罪的是39歲鄧家樂及28歲樊耀淦。21名認罪的被告包括20歲學生梁溢希、17歲學生馬詠詩、22歲侍應關天豐、18歲學生陳浩天、19歲學生周梓曦、24歲余景軒、22歲學生姜啟泓、23歲廣告從業員馬君廷、20歲學生張焯茵、20歲郭瑋峰、24歲文員劉俊謙、20歲學生麥嘉恩、19歲呂兆禧、18歲學生曾綺婷、22歲工程助理莊美燃、22歲工程師高俊誠、22歲測量員容子朗、18歲學生王皓文、19歲學生黃俊渝、23歲技術員張卓霖、24歲何家俊。

23名被告被控於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。兩名被告另涉其他控罪，當中姜啓泓因管有兩個鐳射裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他今日亦承認此罪。劉俊謙被控於金鐘道與樂禮街交界襲擊警務人員，此控罪獲准存檔法庭。

案件編號：DCCC 113/2021、DCCC116/2021