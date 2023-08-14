因租務糾紛起爭執　男子未經許向發布租戶個資判感化1年

無業男疑因與女事主父母發生租務糾紛，於去年2月透過Telegram群組先後發布兩條包含該事主英文姓名、照片及其個人資料等的訊息。他早前承認「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，今於觀塘裁判法院（14日）被署理主任裁判官鄧少雄判處感化1年。

被告鄭展鴻（36歲）被控於2022年2月17日與2月18日，在香港未經當事人「X」的相關同意下，披露該X的個人資料，意圖導致X蒙受指明傷害，或罔顧該等披露是否會或相當可能會導致X蒙受指明傷害。辯方求情指，被告已反省及有悔意，且承認一時鹵莽使用他人個人資料，嘗試取回自己應得的租金。裁判官考慮過辯方求情和報告內容，決定採納感化官建議判處感化令。

案情指，2020年5月，女事主X的父親向身為業主的被告租住涉案單位，但X父親在同年12月至翌年3月期間沒有支付租金，雙方未能達成和解，最終X等人搬走，被告則在單位內發現了一封由X就讀大學簽發的信件。直至去年2月17日，被告在由X就讀的大學學生成立之Telegram群組中披露X個人資料，包括其英文全名、照片及學歷背景。被告又稱除非欠租得到妥善解決，否則將在大學外貼「大字報」。翌日，被告再次在群組公開X的英文全名，敦促其父母聯繫他。同年10月27日，被告被捕及警誡下承認在Telegram群組披露X的個人資料，以敦促其父親聯繫他解決欠租。

案件編號：KTCC 653/2023