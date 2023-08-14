港島東50幢舊樓做「快測」　半數有即時危險

近日接連發生多宗冧石屎事件，有議員聯同香港驗樓師學會，為港島東50幢大廈進行「樓宇快測」，結果發現25幢有即時危險的部分，問題包括混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露等，亦反映當局樓宇維修的流程並不理想，因流程需時太長，很多樓宇有機會出現即時危險，促請樓宇更新大行動提速提效。

根據該學會快測報告，在首批選擇的50幢樓宇中，發現25幢有即時危險的部分，問題包括混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、樓宇結構構建出現裂縫、表面隆內裏中空，以及角位出現鈄狀裂縫。學會指出，只要出現以上情況，都屬於「即時危險」，也會將情況轉介屋宇署，以便當局作出後續跟進。

議員梁熙指快測報告反映當局現時樓宇維修的流程並不理想，因目前樓宇更新大行動2.0的申請中，不少個案需時3至4年才能完成整個程序，而當局暫時將申請分為5個批次，大廈需要等到批次獲批後才能驗樓，因此很多樓宇已經有可能出現即時危險。他促請政府增加審批人員，以提速提效的方式將進度由5年壓縮至2年，以堵塞相關風險，而如果發現有即時危險，當局應容許就該項目豁免招標流程，讓大廈可以立即進行緊急維修。