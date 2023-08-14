4款處方藥物共4批次含雜質或致癌　衞生署同意批發商回收產品

衞生署表示，由於4款藥片的共4個批次含有雜質，該署同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司從市面回收相關產品。署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收；又呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向醫護諮詢意見。

該署接獲顯榮行通知，由於受影響批次的Apo-Acyclovir產品含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺(NDMA)，而受影響批次的Apo-Amitriptyline藥片含有N－亞硝基去甲替林(NNORT)，該些藥物的海外製造商正回收上述批次產品。基於實驗室測試結果，NDMA及NNORT均被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

上述產品均為處方藥物。Apo-Acyclovir產品含阿昔洛韋，用於治療因單純疱疹病毒或水痘帶狀疱疹病毒所引致的感染，而Apo-Amitriptyline藥片含阿米替林，用於治療抑鬱症。據顯榮行的資料，上述受影響批次產品曾進口香港，受影響Apo-Acyclovir產品曾供應予衞生署診所、私家醫生和藥房，而受影響Apo-Amitriptyline藥片曾供應醫院管理局、私家醫院及出口至澳門。

涉事的批次分別為Apo-Acyclovir 200毫克藥片、Apo-Acyclovir 400毫克藥片、Apo-Acyclovir 800毫克藥片，以及Apo-Amitriptyline 10毫克藥片，上述產品的註冊編號及批次編號分別為HK-43427和TK5832；HK-58229和TH6096；HK-58228和TK1734，以及HK-09273和RM0518。