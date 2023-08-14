手指尾長度生銹鐵枝藏糖水內　網民笑謂嚐甜品變「嚐鐵」

飯後食甜品，無非是想品嘗甜絲絲的東西滿足口慾。但如果食食吓糖水有陣鐵味，相信令人掃興不已。有網民近日在Facebook的「香港茶餐廳及美食關注組」發文，圖文並茂指位於旺角的甜品店，「加料」生銹鐵枝，向店方反映後，僅可換一碗新糖水，而非立刻豁免費用。事件吸引網民熱烈討論，從留言可見，似乎曾有不少人「中伏」，狠批該店甜品難食、貴、態度差三宗罪！

從圖片可見，該碗紅豆芋圓豆腐花內，驚見有手指尾般長的疑似鐵釘，若然不慎進食，後果可大可小。事主批評該甜品店不但不好吃，「大佬玩到有條生咗少少銹嘅鐵」，又稱對方初時更只肯換過碗糖水，但事主已失去食欲，最終才獲取消該碗糖水的收費，「連格離枱都問：佢仲好意思收你錢嘅？」事主解釋，因為有吃到另一碗糖水，故埋單時有就該份甜品付款。事主最終亦溫馨提示，若大家不想食鐵質，便不要光顧該店。

網民均議論紛紛。大部分人認為事主除了網上投訴外，更應上報食環署，以免店舖未有吸取教訓，又有人幽默地表示事主「食條鐵」，該店亦應改名為「嘗鐵」、「嘗銹」。 另外，相信部分是「苦主」的人也留言批評該店的問題，「呢間食過一次就冇回頭」、「難食、又貴、都唔明點解仲屹立不倒」、「呢間劣咗好耐㗎喇」，又有人直言「飲食業已死」。