離異3日後再婚惹疑　6男女涉3假結婚案遭法辦

澳門出現罕有的假結婚案，涉及3男3女，惟當中涉案的澳門男子竟兩度假結婚，更安排女友與兄長假婚姻，合共協助4人取得澳門證件。當地執法部門日前翻查家庭團聚申請個案期間發現可疑，在上周三(9日)於關閘口岸截獲三男兩女，同時傳召一名涉案女子調查，期間有人承認作案，但聲稱當中不涉及金錢。

當局今日(14日)公布詳細案情，涉案的6名男女當中，包括49歲主嫌姓林男子，為澳門居民；次嫌姓何，女性，48歲，原內地居民，已取得澳門證件，首嫌假前妻；第3疑犯姓傅，女性，41歲，原內地居民，已取得澳門證件，首嫌現任假妻；第4疑犯姓陸，男性，44歲，內地居民，第3疑犯前夫；第5疑犯姓林，男性，50歲，原內地居民，已取得澳門證件，為首嫌兄長；第6疑犯姓何，女性，50歲，澳門居民，首嫌前女友，第5疑犯前妻。

執法人員表示，日前翻查家庭團聚申請個案期間，發現第3疑犯傅某與前夫陸某(第4疑犯)2009年離婚後，相隔3日便與首嫌林男締結夫妻關係，懷疑事件涉及假結婚。經調查，遂發現林男(首嫌)先後以家庭團聚的方式，協助傅某以及傅、陸二人的兒子取得澳門居民身份，林、傅2人目前仍處於夫妻關係。進一步調查後，人員發現首嫌1997年曾與第2疑犯假結婚，協助取得澳門居民身份後，於2005年離異。與此同時，人員亦查得首嫌同年安排女友(第6疑犯)與兄長(第5疑犯)假結婚，藉此協助兄長取得澳門證件，第5及第6疑犯的夫妻關係於2006年結束。

直至上周三，人員將涉案6人緝捕歸案，首嫌對3宗假結婚案件直認不諱，聲稱1997年因欠下數千元賭債，在已故的中介人要求下，與次嫌假結婚，同年亦安排女友與兄長假結婚，助兄長取得澳門證件，直至2002年再以假結婚方式申請第3疑犯及其兒子來澳，強調3段假婚姻均不涉及金錢。目前，6名男女涉嫌假結婚被落案起訴，移交檢察院作後續跟進。