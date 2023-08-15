中國歌劇舞劇院下月來港獻藝　演出原創當代舞劇《到那時》

康樂及文化事務署表示，邀請到中國歌劇舞劇院過百名團員於下月赴港，在香港文化中心大劇院上演原創當代舞劇《到那時》，作品描繪小人物在大時代下奮鬥拼搏的歷程和感人故事，並用創新舞蹈來演繹國家40年改革開放歷程。門票將於今日(15日)起公開發售。

《到那時》由國家一級導演佟睿睿擔任總編導，並匯集一眾中國舞劇實力表演者傾力演出，自2021年首演以來備受矚目。舞劇以寫實題材創作，運用現代舞的創新思維，在舞段編排上獨具匠心，以浪潮式的群舞開展，雖律動各異，但相承遞進，營造出時代浪潮的巨大力量；而獨舞和雙人舞則運用肢體語言塑造鮮明的人物形象和細膩情感，以舞蹈帶出時代變遷的主旋律。

該節目訂於今年9月23日晚上7時30分，以及9月24日下午2時30分在香港文化中心大劇院舉行。票價分180港元、240港元、300港元及380港元，今日起於城市售票網發售。

中國歌劇舞劇院成立於1951年，是歷史悠久及具規模的國家級藝術院團，以創作、演出民族歌舞劇為主。劇院成立以來創作及演出過100多部歌劇舞劇作品，並多次應邀赴世界各地進行文化交流演出。