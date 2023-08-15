港鐵站長　繼往開來　堅守使命不分世代

香港是國際金融、貿易中心，經濟與航空發展息息相關，而機場快綫作為連接機場與市區核心的命脈，通車25年來運載了約2.6億人次，支持香港成為國際航空樞紐。昨日耕耘，今日成果，當中匯聚了各代人的努力。

現任港鐵中國內地業務總監的黃琨暐於1995年加入港鐵，當即參與機場快綫及香港站啟用的籌備工作，並成為第一代香港站車站站長。回憶當年的點滴，黃琨暐很欣慰當日許多體貼的設計為乘客帶來優質體驗，例如機場站列車月台與機場大堂在同一樓層，不設閘機，免除旅客拖着行李上上落落；以及設置市區預辦登機服務，配合自動化行李處理，利用列車尾卡運送行李至機場，今時今日仍然領先全球。

他表示，為了扭轉市民認為機場由市區搬到大嶼山交通很不方便的觀念，當年機場快綫主打「將新機場帶返中環」，由新機場前往中環市中心只需24分鐘，當年一個廣告是機場快綫與保時捷鬥快去機場，結果「揸『波子』不及搭機鐵快，仲推出精品將架保時捷放喺機鐵上邊，都幾搞鬼㗎」。

此外，黃琨暐難忘當年因為要配合新機場開幕，為趕及完成工作，每天都仿似「打仗一樣」，幸好團隊同舟共濟，許多同事即使收工後仍留下協助下一更的同事，令項目順利完成，而當時團隊的拚勁及熱誠亦傳承至今。

今年是機場快綫通車25周年，他有幸能參與這劃時代的鐵路項目，更樂見沿線迅速發展，例如東涌站由無到有，成為充滿活力的新社區；青衣站一帶發展地區中心等，形容其變化滄海桑田。「作為一個鐵路人，最開心見到鐵路帶動地區發展，令市民安居樂業」。

現時擔任港鐵香港站值班站長的龐穎傑分享，他自2019年起出任現有職位。他表示，有別於其他市區鐵路站，香港站工作更多元化，職務涵蓋機場快綫以及姊妹綫東涌綫，此外，香港站同時提供市區預辦登機服務，亦需管理車站周邊路面交通運輸情況、停車場等。

龐穎傑又分享，過去3年新冠疫情，機場快綫列車服務及客量一度受影響，但期間團隊一直緊守崗位，並持續提升服務，包括增設新款自助售票機、QR Code車票、翻新列車座椅等；同事亦趁此機會到其他綫路服務，累積更豐富的經驗。

他又指，對比疫情前，乘客在資訊接收及服務的取態出現變化，現時更傾向自助服務及自行搜集資訊。有見及此，前線同事已積極裝備自己，吸取多方面資訊，「唔單止係列車服務同車站周邊嘅嘢，連城中熱話、新景點等都要留意」。他形容，「機場快綫係一條充滿歡樂、笑容的鐵路綫」，期待訪港旅客能全面恢復，為世界各地旅客帶來更愉快的鐵路服務及體驗。