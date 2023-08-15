人行下調MLF利率0.15厘　人民幣曾跌穿7.31

中國人民銀行周二(15日)開展4,010億元人民幣(下同)1年期中期借貸便利(MLF)操作，利率降至2.5厘，此前為2.65厘。同日有4,000億元MLF到期。另外，人行進行2,040億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8厘，此前為1.9厘。同日有60億元逆回購到期。

人行無預警減息，人民幣隨即受壓，離岸人民幣(CNH)兌每美元曾短線下跌逾100點子，觸及7.298水平，之後更跌穿7.30及7.31兩個關口，創去年11月以來新低，曾見7.3053，目前稍見反彈至7.2906，仍跌118點子；在岸價(CNY)也跌穿7.28，並創去年11月以來新低，最新報7.2825，下跌242點子。每百港元兌93.36元人民幣。

分析指，人行是次下調MLF利率，是新任行長潘功勝上台後的首個動作，表明內地政策制定者對於不斷惡化的經濟前景更加憂慮，特別是房地產市場，風險也蔓延到金融領域。內地早前公布的7月CPI按年跌0.3%，而銀行7月新增貸款跌至14年新低，通縮情況可能會進一步惡化。