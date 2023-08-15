20款市售瑜伽褲彈性表現參差　2款含游離甲醛可刺激皮膚至發炎

瑜伽褲一般彈性高，愈來愈多人日常都會穿着，不過消委會測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，發現樣本間的拉伸彈性表現極參差，長度及闊度的延展率分別相差約1.3倍及3.5倍；部分樣本在多次洗濯後拉伸能力大減，闊度延展率最高減少108%；另有一款樣本水分蒸發速度較慢。

測試的瑜伽運動褲均為緊身長褲及高腰款式，售價介乎149至980港元。當中12款聲稱適合瑜伽練習時穿着，餘下8款只聲稱為運動褲或緊身褲。消委會測試模擬日常穿着時布料受到拉伸的情況，以20牛頓的力度將測試樣本來回拉伸5次，結果發現各樣本的拉伸表現懸殊，其中H&M及Giordano瑜伽褲樣本長度的延展率較低，少於80%；前者僅78.1%；Her own words則達177%，相差約1.3倍。闊度延展率則相差更大，較低的為PUMA，僅61.8%。消委會稱若瑜伽褲的延展性不佳，在進行較大的伸展動作時，可能會產生拉扯感，限制了動作的幅度，亦會影響穿着者的舒適感。

而大部分瑜伽褲在洗濯50次後的延展表現均較洗濯前遜色，其中ASICS 女式瑜伽緊的，闊度的延展率較洗濯前大幅減少了約108%；H&M樣本則延展表現較洗濯前佳，長度及闊度的延展率分別增加約9%及35%。消委會解釋，布料纖維的結構、編織密度等經洗濯後會改變，所以導致其延展力增加或減少。

該會又指，有2款樣本檢出微量游離甲醛，最高的樣本Her own word檢出的游離甲醛量為17.2mg，低於內地相關要求上限。若衣物布料釋出的游離甲醛較多，有機會對穿着者的皮膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎至於在標示纖維成分方面，AUMNIE樣本所標示的成分比例與實際檢出的相差達8.2%。根據歐盟法規，混紡纖維衣物的標示成分與實際成分差異不應超過3%。消委會促請相關生產商改善成分標示的準確度，並已將檢測結果交由海關跟進。

消委會另指，瑜伽運動褲價格差異大，而質素與價錢沒有必然關係，建議市民除按款式和品牌喜好為考慮因素外，亦要按消費預算及實際用途如消閒穿着或運動類型和強度去選擇合適的產品。該會又建議，勿使用衣物柔順劑，或以高溫洗濯或以乾衣機高溫烘乾及整熨瑜伽褲，以免破壞布料彈性及排汗功能。

Her own words生產商表示其產品於檢出的微量甲醛乃生產過程無法完全消除的殘餘物，含量亦符合安全標準的要求，又認為產品經過滌後能有效減少甲醛，可安心使用。AUMNIE生產商則指會與廠商更進纖維成分資料，並在確認後更新有關標示。Giordano的生產商表示，其產品沒有聲稱具有透氣及速乾功能，並指出本會的耐水洗測試所參考的測試標準與洗水次數與其廠商所採用的不同。消委會未有列出其他廠商回應。