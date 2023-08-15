免沖水洗髮用品或含致癌物「苯」　逾60%樣本含酒精令秀髮變旱

免沖水洗髮用品或含致癌物，消委會建議市民使用時要保持通風！消委會檢視21款免沖水洗髮用品的標籤資料，並綜合海外研究報告，發現部分壓縮氣罐裝產品，所用的石油氣氣體成分或有潛在苯污染問題；另有逾60%樣本標示含變性酒精／酒精，而且普遍使用濃度亦較高，過度使用有可能令頭髮變得乾旱。此外，過半樣本成分列表標示含香料致敏物質，個別樣本更標示含多達8種，對香料過敏的消費者需要特別注意。

消委會表示，去年美國有檢測發現，其檢測的34個品牌合共148個批次免沖水洗髮用品樣本中，逾70%樣本首次噴出的氣體均檢出可檢測水平的苯。同年，新西蘭有研究指出，含丙烷、丁烷、異丁烷或氫氟碳化合物152a等推進劑成分的產品較普遍有苯污染問題，而這些氣霧推進劑亦常見於免沖水洗髮產品。

該會稱有11款樣本以壓縮氣罐盛載，均標示含有丁烷等石油氣氣體成分，而儘管製造化妝品的過程中，廠商一般不會刻意添加苯，但苯天然存在於原油，有機會因為溶劑殘餘或者推進劑所含雜質等原因，令苯於技術上無可避免地存在於免沖水洗髮用品產品中，而使用時，除了會噴出石油氣氣體外，亦有機會同時噴出苯。

而苯容易被皮膚吸收，可經皮膚接觸和呼吸進入體內，被國際癌症研究機構歸類為令人類患癌的物質。短期經由呼吸吸入苯，可引致嗜睡、頭暈，對眼睛、皮膚和呼吸道造成刺激。若長期吸入，則可能增加貧血、患上白血病的機會。

消委會提醒消費者，免沖水洗髮用品並非如使用洗頭水和清水洗頭般能清潔油脂和污垢，長期使用更會有發炎或影響頭髮生長風險，建議市民要小心選擇和使用。