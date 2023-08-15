消委會測試25款爽膚水9樣本含致敏香料　1樣本含34%酒精

早晚護膚是不少愛美市民的習慣，消費者委員會測試市面上25款爽膚水產品，發現9個樣本分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟需要作出標示的上限。10款樣本檢出酒精(乙醇)，1有1樣本含量檢出34%酒精，有機會加速皮膚水分的流失，令皮膚變得乾燥，甚至增加致敏風險。消委會促請生產商避免可致敏的成分或盡量減低其含量，並清楚標示成分。消費者不要過度潔面或使用爽膚水，以免失去皮膚原有的油脂保護，增加過敏風險。

是次測試的25款樣本售價介乎69港元至470港元，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。消委會參考歐盟《化妝品法規》和內地的《化妝品安全技術規範》，測試常見於爽膚水的有害物質含量，包括致敏香料及防腐劑，亦檢測樣本的酸鹼度及酒精含量，同時亦檢視樣本的標籤資料。

測試結果發現13款樣本未有檢出致敏香料及可致敏或有機會影響生殖系統的防腐劑，總評均獲5分。逾3成半樣本致敏香料含量超出歐盟免標示上限不少護膚產品包括爽膚水會添加香料，以增產品香氣，但亦增加了潛藏致敏危機。

海外有研究指出，約1成人會對香料過敏而出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至引起接觸性過敏反應如出現紅斑、皮膚腫脹。歐盟《化妝品法規》設定了26種常見致敏香料的要求，當中有4種致敏香料更被定為禁用物質。今次測試全部樣本均沒有檢出禁用的致敏香料，惟有9款樣本檢出共6種被限制使用的致敏香料，包括芳樟醇(6款，檢出量由0.0014%至0.035%)、香茅醇(3款，檢出量由0.0011%至0.0055%)、香葉醇(4款，檢出量由0.0014%至0.0084%)，檸檬烯(3款，檢出量由0.0025%至0.015%）、苯甲醇（1款，檢出量0.025%）和苯甲酸芐酯（1款，檢出量0.0015%)，全部檢出量均超出歐盟標準的上限(0.001%)，需要標示該致敏成分。

就檢出致敏香料的種類方面，「Origins」(樣本25)同時檢出4種致敏香料，「Collagen by Watsons」(樣本 17)和「Bobbi Brown」(樣本19)檢出3種致敏香料，而「MUJI」(樣本21)和 「innisfree」(樣本22)則各自檢出2種致敏香料。有3款樣本並未有在包裝上標示含有關致敏物，對該等物質過敏的消費者或會在不知情下誤用產品，情況並不理想，相關產品資料和測試結果已交予海關跟進。

不少爽膚水產品會加入酒精(乙醇)，是次測試有4成樣本(10款)檢出乙醇，檢出量由0.0061%至34%。當中有3款樣本的乙醇含量較高，酒精含量高的為「Origins」(樣本25)，「Aēsop」(樣本23) 和 「KOSÉ SEKKISEI」(樣本24)的檢出量分別為14.0%和16.0%，未必適合乾燥和敏感皮膚的人士使用。

是次測試樣本的標籤資料仍有待改善，25款樣本中有6款未有以中文或英文標示詳細成分資料，包括「AHC」(樣本11 )、「Hada Labo」(樣本12)、「freeplus」(樣本13)、「Curél」(樣本15)、「SOFINA」(樣本18) 和「KOSÉ SEKKISEI」(樣本24)，消費者或未能知悉當中的主要有效成分或是否含致敏成分，標籤資料極不理想。各有4款樣本未有標示使用方法及／或沒有標示任何有效期資訊，情況欠理想，消委會促請相關生產商予以改善。

一般健康皮膚的酸鹼值約為4.7至5.8，屬於偏酸性，而偏酸性的肌膚主要是為了保護身體，免受細菌侵襲或其他外來物質的影響。測試結果顯示，全部樣本的酸鹼值介乎3.6至6.8，當中5款樣本屬中性，其餘20款樣本則屬偏酸性，當中2款樣本(10及25)酸鹼值低於4，對皮膚刺激性或較大，有敏感性皮膚的人士要小心使用。

「SOFINA」的供應商指產品中添加適量的「乙醇」有助提高產品的穩定性和具有防腐效果，同時可以為皮膚帶來輕薄的感覺，改善黏膩感。「KOSÉ SEKKISEI」供應商指產品中的乙醇用於調整 產品質感，成分長久以來已廣泛使用於化妝品中，而安全性亦得到證明。