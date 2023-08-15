痛症治療陷阱多　消委會首7月接38宗投訴

港人生活繁忙，奔波勞碌過後容易出現「頸梗膊痛」或「神經痛」等，不少人會使用痛症紓緩療程或治療服務。隨之，消委會接獲相過療程的投訴大增，今年首7個月已收到38宗投訴，較去年同期的12宗升逾2倍，亦較去年全年的36宗為多。該會指，不少療程都以預繳套票形式銷售，商戶一般以優惠折扣或贈送療程作招徠，而投訴個案普遍涉及療程效果不佳及不良銷售手法等，商戶普遍涉及療程效果不佳及不良銷售手法等，以免觸犯《商品說明條例》。

其中王先生長年受嚴重脊椎痛楚影響，徹夜難眠，被一間以藝人做代言，聲稱「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法及止痛膏」吸引，而預約體驗A公司療程。職員於體驗當日，用儀器照王先生的背部後，指痛楚主要由脊椎彎曲所致，稱王先生是他遇過情況極為嚴重的病人，需安排療程將脊椎拉直。

療程完結後，職員表示只有照背部是免費，而拍打脊椎及人手推直脊椎則需要額外收費，並推銷7萬港元共41天的療程套餐給王先生。在職員不斷的高壓推銷下，王先生最後簽訂服務合約及付款。可是當天晚上，王先生背部突然劇烈疼痛，最終須入院留醫。王先生的兒子其後翻查療程單據，發現單據上有一項激光嫩膚的費用。王先生指當時職員稱消費滿7萬港元會贈送激光嫩膚療程，實際卻收取費用。王先生的兒子不滿A公司的銷售手法，認為A公司誇大成效，誤導及誘導其父親購買大額套票。

另有市民於療程後未見效果，商戶歸咎於顧客斷做一星期所致。吳先生的雙手經常感到麻痹及疼痛，他透過電話宣傳得悉B公司可以醫治痛症。檢查當日，醫生認為吳先生必須挑選一個每星期最少進行2至3次，為期最少40次的療程。職員則游說吳先生立即進行治療。吳先生最終購買價值3.7萬港元的療程。

但經過20多次的治療後，吳先生覺得痛症完全沒有改善，更患上肩胛骨痛數個月，懷疑是受治療所致，因此他向B公司要求退款，但職員表示無法安排，只能替吳先生轉換脊醫。B公司向消委會解釋，治療方案為每星期須進行3次療程，才能達致改善效果。惟根據療程記錄，吳先生在接受治療期間，其中一個星期只進行2次療程，甚至有一個星期沒有進行過療程，治療效果可能因沒有按照脊醫建議以致效果未如理想，故無法安排退款。