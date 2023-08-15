消委會實測逾7成超市網購平台錯收膠袋費　歸納少收濫收等問題

政府在去年底實施優化塑膠購物袋收費計劃，零售商須就每個向顧客提供沒有獲豁免收費的膠袋收取不少於1港元(包括網上零售交易)，並取消對盛載冰鮮或冷藏食品可免費取用膠袋的豁免。消委會接獲不少消費者反映部分商戶及網購平台濫收膠袋費及派發過多膠袋。消委會職員以一般消費者身分進行69次實試，於11間網店／網購平台(12商號)購買不同種類的食品。結果發現過半數網店／網購平台均有收取膠袋費或包裝費，由1港元至6港元不等，超過7成不準確收取膠袋及包裝費，消委會歸納4大問題，包括膠袋數量超出或少於收取的膠袋費；在沒有收費下提供膠袋；或收費後沒有提供膠袋以及在不同時間訂購相同貨品時提供的膠袋數目及收費不同，促請商戶及網購平台盡可能採用簡約包裝，並提供免膠袋選項。

消委會職員今年6至7月初以一般消費者身分，先後於11間網店及網購平台(涉及12間商號)實測購買新鮮、冰鮮、冷藏或一般食品。實試過程包括購買3組食品，分別只購買濕貨、只購買乾貨，以及一併購買乾濕貨，同時包括上門派送及店取服務。11間網店／網購平台之中，有6間均列明需收取膠袋費或包裝費，當中3間有列出相關收費金額或上限，另1間第三方平台只列出其中1間合作超市的膠袋費金額，而另1間合作超市的相關資料則欠奉，其餘2間則沒有事先列明收費金額，只在結帳時才實時顯示須收取的金額。

在合共69次網購實試中，有37次(54%)均需收取膠袋費或包裝費，每次訂單收費介乎1港元至6港元，提供的膠袋數量由1個至8個不等。37次有收取膠袋費的實試中，有10次(27%)提供的膠袋數量與收取的相關費用相符，代表有73%不準確收取費用；由於有3間網店／網購平台以包裝費為名，收費或涵蓋其他包裝物料，若撇除當中14次涉及其他包裝物料的實試，在餘下23次的相關實試中，有6次(26%)提供的膠袋數量與收費相符，另外有7次提供的膠袋數量少於實際收取的費用，有10次則是膠袋數量超出收取的費用。

消委會提供部分錯誤收費的實例，例如其中1次於「百佳」訂購6 款濕貨及3款乾貨，收取了2港元膠袋費，但在貨品送達時，其中3 款預先包裝食品分別用了3 個平口膠袋盛載，使用的膠袋數量超出收取的膠袋費用；1次透過「戶戶送」訂購「U 購」的 6 款濕貨，收貨時所有貨品盛載於2個雙重膠袋內，使用的膠袋數量超出收取的 1.5港元 膠袋費；在「一田」其中1次實試店購物時，在沒有收取膠袋費/包裝費的情況下提供了1個膠袋。

環保署表示，如在實試過程中發現有使用多個包裝膠袋，要先了解膠袋來源。倘若該貨品經由物流公司送遞，提供的膠袋不涉及以零售方式出售貨品，便不用收取費用；但若多個包裝膠袋由零售商戶提供，除可豁免的情況外，商戶須就每個向顧客提供的膠袋收取最少1港元。

「百佳」表示本會實試中收取的膠袋費包括背心膠袋及平口膠袋(不獲豁免之貨品)，但不包括紙袋。如經由自家網店購買冰鮮貨品，所收取的膠袋費由該商號釐訂，根據使用膠袋包裝的內部指引，每張訂單之冰鮮貨品(不獲豁免之貨品)包裝最多只用2個膠袋，其餘貨品會盡量用環保重用紙箱，因此膠袋費以2港元為標準。「一田」表示其中1次實試店取貨品時免費提供1個膠袋，原因是在自取貨品當天因流 程安排問題，負責之職員因擔心耽誤顧客的時間，在情急下忘記收取膠袋費；「戶戶送」表示透過該平台訂 購生活雜貨，包括實試中的2間商號(「百佳」及「U購」)，所收取的膠袋費均由有關商戶就其每張訂單所需使用膠袋的平均數自行訂立及收取，而相關膠袋┌已包括所有盛載商品的包裝費。