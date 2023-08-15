強制舉報擬立法遏虐兒風氣　機構促涵蓋更多兒童工作者

13歲巴基斯坦裔男童疑因學習《可蘭經》期間讀錯了經文遭掌摑，視網膜脫落要入院醫治。有關注兒童機構認為，要全面預防機構內出現虐待兒童事件，需由培養守護兒童文化做起，鼓勵所有兒童相關機構訂立「守護兒童政策」，重點加強對兒童工作者的守護兒童培訓，又指今次事件是一個警示，體育機構、教會、補習班等員工亦會經常接觸兒童，政府應適時考慮將強制舉報人士擴展至更多兒童相關工作者。

國際培幼會(香港)表示，是次懷疑虐兒事件固然令人痛心，對男童及其家庭致深切慰問，就有報道指涉事機構不止一名兒童受虐，反映事件並非偶然，故鼓勵所有兒童相關機構訂立「守護兒童政策」，重點加強對兒童工作者的守護兒童培訓，讓機構上下各員工都受相同的規範管束。該會早前參考各地區的相關法規及標準，制訂《守護兒童政策》建議框架，當中涵蓋4大範疇及20項標準，期望能為政府及業界提供實證為本的參考，協助機構制訂相關政策。

該會續指，各界需持續提升大眾、特別是兒童及家長對「兒童權利」及「守護兒童政策」的認識，破除部分人士對懷疑虐兒事件「家醜不出外傳」的態度，同時建立開放兒童友善、以兒童福祉為先的觀念及文化。另外，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，其工作人員亦未被納入《強制舉報虐待兒童條例草案》強制舉報人士之涵蓋範圍，故建議政府應適時考慮將強制舉報人士擴展至更多兒童相關工作者，並提高其預防及識別虐兒事件的能力，為兒童建立更穩健的安全網。