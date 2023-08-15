荃灣港安醫院孕婦剖腹產翌日出血亡　衞生署展開調查

荃灣港安醫院疑爆醫療事故，事件涉及一名31歲的產婦，在上月5日分娩後，翌日離世，該醫院今日(15日)回覆東網查詢時表示已向衞生署匯報事件，目前正在與署方密切聯繫，並已交死因庭跟進，有調查結果前不便透露更多詳情。衞生署亦指，曾接獲一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，並已即時展開調查，目前收到相關醫院提交的調查報告，並已向死因裁判官報告個案。

港安醫院指，該產婦於上月5日入院進行陰道分娩，但未能成功分娩，醫生建議轉為緊急剖腹分娩，指病人在生產後狀況曾穩定且清醒，惟至凌晨時分病情轉差；指有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及進行輸血程序控制病情。惟及後病人情況繼續轉差，主診醫生決定對病人進行子宮切除手術，深切治療部團隊和多名專科醫生加入治療。術後病人轉到深切治療病房，港安指急救團隊啟動一切可行的急救措施全力救治病人，醫生也持續與家屬溝通，然而病人情況急劇惡化，病人至翌日(6日)離世。港安醫院對事件深感痛惜和遺憾，並已向逝者的家屬致以最深切的慰問，並將繼續與家屬保持聯繫，提供所需的協助。

衞生署則表示，已收到相關醫院提交的調查報告，並已向死因裁判官報告個案；另重申，除涉及重大公共衞生事故，在7月呈報的醫療風險警示事件，一般會於9月在私營醫療機構規管辦公室網頁發布。