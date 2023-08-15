鳳園推全港首個蝴蝶園認證計劃　構建蝴蝶網絡

今日(15日)是首屆全國生態日，環保協進會鳳園蝴蝶保育區推出全港首個「蝴蝶園認證計劃」，為能夠建立自然生境讓蝴蝶棲息及繁殖的機構提供認證，希望可提高生物多樣性。環保協進會總幹事邱榮光冀透過建構不同蝴蝶花園，在生態熱點之間形成「點線面」，構建蝴蝶網絡。

認證計劃由鳳園評審，檢視學校和機構組織的願景與承諾、選址是否適合、蝴蝶園是否可持續維護，包括會檢查有否使用農藥及化學肥料等。審批過程需時約半年，期間鳳園會多次派人視察蝴蝶園運作，獲認證的蝴蝶園將會加入「國際蝴蝶脈絡」。計劃已獲漁農自然護理署、中大生命科學院和中大胡秀英植物標本館等機構支持。

香港華人基督教聯會真道書院小學部蝴蝶園是其中一個試點，負責老師管建基表示，校內的蝴蝶園已錄得逾20種蝴蝶，更曾發現不常見的品種，指這個自然教室可以讓學生體驗保育工作。 此外，鳳園亦計劃與內地機構及學校合作，在16個地點共同建構國際蝴蝶脈絡，推廣蝴蝶園概念，包括位於深圳正在建設自然博物館的坪山區自然步道，期望合作可將概念引入內地。