南亞匪夥本地同黨錘劫珠寶店掠名錶首飾　5男認罪押至周五判刑

位於尖沙咀的1間鐘錶珠寶行，於5年前被包括1名南亞裔匪徒在內，且持有鐵錘及刀棍的3人闖入搶劫，並擸走總值2,310萬港元的33隻腕錶及6條手帶。執法人員其後拘捕多人，包括駕駛私家車接載匪徒，事後把私家車燒毀的「車手」。其中5名涉案男子早前分別承認搶劫、縱火及處理贓物等罪，高院法官邱智立今（14日）聽取求情後，押後至周五（18日）判刑。

承認控罪的5名被告依次為32歲司機陳景隆、22歲跟車工人劉澤城、44歲建築工人蔡志樺、46歲散工廖紀永及41歲裝修工人孫嘉賢。首4名被告均承認1項搶劫罪，陳另承認1項縱火罪，孫則承認兩項處理贓物罪。本案原本另有6名被告，包括1名南亞裔男子，但該6人最終獲脫罪。5名認罪的被告之代表律師求情時均指5人並非案件主腦，為搵快錢而犯案，望法官輕判。

案情指，2018年7月1日早上，陳駕車接載劉及包括南亞裔男子內的2人到尖沙咀樂道的「名人鐘錶珠寶」外，3人進店後即表示打劫，有匪徒用錘打破玻璃櫃，把腕錶和手帶放入背包，劉舉起伸縮棍及刀指嚇店員及拍打其頭部等。有途人經過目睹劫案後報警，3人其後登上陳駕駛的汽車離去，蔡和廖則在珠寶店附近徘徊及把風。經珠寶店點算匪徒共劫去33隻腕錶及6條手帶，共值2,310萬港元，另外有總值497萬港元的8隻腕錶和4條手帶被損壞。

同日近12時，陳放下匪徒後駕車到新田担竿洲街縱火燒車後離開。消防及後到場救火，並在該車附近發現面罩和打火機，且在面罩驗出陳的DNA，涉案車輛則為一部失車。陳和劉於2018年7月初先後拘捕。劉承認收取2萬港元報酬犯案；同年7月中，蔡、廖及孫分別在深圳被捕，並在蔡的家中起出由變賣涉案贓物獲得的174萬港元及12隻涉案腕錶，孫的家中則檢獲變賣腕錶後餘下的6萬元人民幣。3人其後被送回港，蔡承認犯案並指示孫變賣部份腕錶，孫則承認在7月3日和4日先後替蔡把8隻腕錶變賣。 執法部門最終合共起回共25隻腕錶，共值1,630萬港元。

案件編號：HCCC 79,178/2020