巴西訪港旅客用避孕套體內藏毒　初步排出170萬元液態可卡因

前日(13日)，海關機場科根據風險評估，抽查一名由巴西聖保羅出發，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的男旅客。關員為他清關時，察覺他只是持有輕便行李，並無寄艙行李，有違長途旅客的常情，當關員嘗試作出查問，男子表現亦支否以對，故此懷疑他體腔內藏有毒品，於是將他帶到醫院檢查。

經醫生檢查後，確認男子體內確實藏有異物，海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他。被捕男子75歲，報稱清潔工人，截至今日(15日)下午2時，他已經排出38粒共重約1.5公斤、用避孕套打結裝載的懷疑液態可卡因，估計市值約170萬港元，目前相信其體內仍有毒品未被排出，涉案毒品總數有待確認。被捕人士會繼續留在醫院接受醫學觀察，他已被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(16日)在西九龍裁判法院提堂。

今次是10日內偵破第2宗航空旅客體內藏毒案，相關被捕人士均只能操西班牙語，不諳英語，而且出發地點一致，所偷運的毒品亦屬懷疑可卡因，但暫無證據顯示兩者有關連。調查人員表示，隨着香港與內地及各國恢復便捷通關，訪港旅客人數將會逐步增加。海關留意到毒販近期利用航空旅客偷運毒品的數字有所上升，將會適時調查執法策略，並且根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅行作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。